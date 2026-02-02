Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Αλέξανδρος Αλεξίου

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου ο Αλέξανδρος Αλεξίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Αλεξίου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αιμιλία-Δημήτριος Μπεχλιβάνης, Ελένη-Σπυρίδων Τριανταφύλλου

Βασιλική-Νικόλαος Ιωαννίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δέσποινα-Μάξιμος, Ευάγγελος, Γεώργιος, Αλέξανδρος, Μαρία και Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεσαι στον ιερό ναό από της 14:00.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ. Γερογιάννη.