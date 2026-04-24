Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Απόστολος Νεμπεγλέρας

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας ο Απόστολος Νεμπεγλέρας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ανθή
Τα παιδιά: Ελένη και Νικόλαος, Ζωή και Δημήτριος
Τα εγγόνια: Αθανασία, Ανθία, Ηλίας, Μαρία-Δέσποινα, Αποστολία
Τα αδέλφια: Ευαγγελία, Βασιλική, Αναστασία, Χρυσούλα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.