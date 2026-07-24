Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Ιωάννης Γερογιάννης

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Ιωάννης Γερογιάννης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Αικατερίνη – Δημήτριος Ζέρβας, Βασίλειος – Γεωργία Γερογιάννη
Τα εγγόνια: Σοφία – Σοφοκλής, Γεώργιος – Βαΐα, Ευαγγελία – Βασίλειος, Ιωάννης,
Ευαγγελία – Γιώργος
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.