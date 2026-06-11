Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Καθηγητής Αγγλικών – Φροντιστής Βασίλειος Ευαγγέλου

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας ο Καθηγητής Αγγλικών – Φροντιστής Βασίλειος Ευαγγέλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελπίδα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Ελένη Ευαγγέλου και Παντελής Μπαλογιάννης

Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Παράκληση:

Αντί στεφάνων και λουλουδιών, τα χρήματα να δοθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας Λάρισας