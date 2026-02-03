Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Ασημακόπουλος

Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο Λάρισας) ο Νικόλαος Ασημακόπουλος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Παναγιώτης – Δήμητρα, Βησσαρίων – Χρυσαυγή

Τα εγγόνια: Χρυσή, Ελένη, Μάρκος, Νικόλαος, Σοφία – Ελένη

Τα αδέλφια: Αναστάσιος – Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Αθανάσιος Νικούλης, Ευδοκία Ταμία, Αργύρης – Στέλλα Νούλα, Γεώργιος – Βασιλική Παττακού

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Ν. Κοιμητηρίου.