Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο συνταξιούχος έμπορος Μιχάλης Σισμάνης

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας ο Μιχάλης Σισμάνης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Κατερίνα

Τα παιδιά: Γιάννης και Γεωργία Σισμάνη, Αγαθοκλής Σισμάνης

Τα εγγόνια: Μιχάλης και Ελευθερία

Τα αδέλφια: Ευαγγελία Δημητρίου-Ψαθά, Ηλίας και Τούλα Κεραμίδα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στη 1.00 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.