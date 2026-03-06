Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο συνταξιούχος έμπορος Μιχάλης Σισμάνης

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας ο Μιχάλης Σισμάνης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Κατερίνα
Τα παιδιά: Γιάννης και Γεωργία Σισμάνη, Αγαθοκλής Σισμάνης
Τα εγγόνια: Μιχάλης και Ελευθερία
Τα αδέλφια: Ευαγγελία Δημητρίου-Ψαθά, Ηλίας και Τούλα Κεραμίδα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στη 1.00 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.