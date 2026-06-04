Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο Αθανάσιος Παναγιώτου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 6:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Καστρί Αγιάς.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Νικόλαος και Ολυμπία, Βασίλειος και Ειρήνη

Τα εγγόνια: Φανή-Σπυριδούλα, Αθανάσιος, Χρήστος-Ιωάννης, Αθανάσιος, Παναγιώτης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μμ

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού

Αντί στεφάνων, θα συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό για δωρεά, εις μνήμη του.