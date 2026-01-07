Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Τρελλόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας ο Αλέξανδρος Τρελλόπουλος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Γεώργιος – Πηνελόπη, Ανάργυρος, Αμαλία – Αθανάσιος, Δημήτριος, Μάριος – Χαρίκλεια, Αθηνά
Τα εγγόνια: Ζωή, Βασιλεία, Αλέξανδρος, Λάμπρος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στους Άνω Χαλκιάδες Φαρσάλων.