Απεβίωσε ο Αστέριος Χατζηνίκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Αστέριος Χατζηνίκος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Κυριακή
Τα παιδιά: Νικόλαος – Εύη Χατζηνίκου, Ελευθερία – Αχιλλέας Ντριγκόγια, Κωνσταντίνα Χατζηνίκου
Τα εγγόνια: Ελευθέριος, Δέσποινα, Μαρία, Κυριακή, Στεργιανή
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» έναντι Φυλακών Λάρισας