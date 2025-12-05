Απεβίωσε ο Αστέριος Χατζηνίκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Αστέριος Χατζηνίκος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Κυριακή

Τα παιδιά: Νικόλαος – Εύη Χατζηνίκου, Ελευθερία – Αχιλλέας Ντριγκόγια, Κωνσταντίνα Χατζηνίκου

Τα εγγόνια: Ελευθέριος, Δέσποινα, Μαρία, Κυριακή, Στεργιανή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» έναντι Φυλακών Λάρισας