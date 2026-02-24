Σε ηλικία 98 ετών απεβίωσε ο Βασίλειος Τσελίκας, συνταξιούχος στρατιωτικός μουσικός.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελένη Τσελίκα

Τα παιδιά: Αθανάσιος-Αθηνά Σαμαρά, Γεώργιος-Βασιλική Σαρχώση

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)