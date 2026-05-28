Απεβίωσε ο Δημήτριος Δούκας

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Δούκας.
Κηδεύεται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τα παιδια: Χρυσούλα Δούκα, Αθανασία Δούκα
Τα εγγόνια: Αποστόλης – Ευαγγελία, Δημήτριος – Μαρία, Γεώργιος, Ευάγγελος
Τα δισέγγονα: Αχιλλέας, Αχιλλέας, Αθανάσιος
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)