Απεβίωσε ο Δημήτριος Τζατζάφης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου ο Δημήτριος Τζατζάφης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Μαρία Τζατζάφη
Τα παιδιά: Βασίλης – Φραγκίτσα Στεφανόγλου, Ιωάννης – Βασιλική Αλιφέρη, Στέργιος Τζατζάφης
Τα εγγόνια: Δημήτριος – Ζωή, Δημοσθένης – Μαρία/Ελισάβετ, Γαβριήλ – Θεοδώρα, Θωμάς – Μαγδαλινή, Αθανάσιος – Μαρία, Ελένη, Δημήτριος, Βασίλης – Μαρία
Τα δισέγγονα, τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ.Λίταινα.