Απεβίωσε ο Δημήτριος Τζατζάφης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου ο Δημήτριος Τζατζάφης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαρία Τζατζάφη

Τα παιδιά: Βασίλης – Φραγκίτσα Στεφανόγλου, Ιωάννης – Βασιλική Αλιφέρη, Στέργιος Τζατζάφης

Τα εγγόνια: Δημήτριος – Ζωή, Δημοσθένης – Μαρία/Ελισάβετ, Γαβριήλ – Θεοδώρα, Θωμάς – Μαγδαλινή, Αθανάσιος – Μαρία, Ελένη, Δημήτριος, Βασίλης – Μαρία

Τα δισέγγονα, τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ.Λίταινα.