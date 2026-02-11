Απεβίωσε ο Επαμεινώνδας Γιουγλαρής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Επαμεινώνδας Γιουγλαρής.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.
Τα παιδιά: Δημήτριος και Αφροδίτη Μπαλατσούκα, Νικόλαος Μπαλατσούκας
Τα εγγόνια: Γιώργος, Χρήστος, Αναστασία
Τα αδέλφια: Λάκης και Λίτσα Γιουγλαρή, Γεώργιος και Τούλα Γιουγλαρή, Ευρυπίδης και Δέσποινα Καλαντζή
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενεί
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο
Ο καφές θα δοθεί στον «Πάπυρο» στην Πλατεία Ανθούπολης.