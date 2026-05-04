Απεβίωσε ο Ευάγγελος Μούτσιος

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας ο Ευάγγελος Μούτσιος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Χριστίνα Μούτσιου
Τα παιδιά: Μαρία Μούτσιου – Γεώργιος Ζούγρος, Αριστείδης Μούτσιος – Κωνσταντινιά Μπακάλη
Τα εγγόνια: Χρυσάνθη – Σπυρίδων, Σπυρίδων, Ευάγγελος – Ιωάννα, Χριστίνα
Η δισέγγονη: Αντιγόνη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.