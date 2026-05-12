Απεβίωσε ο Ιωάννης Παναγούλης

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας ο Ιωάννης Παναγούλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Θεοδοσία Παναγούλη

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Χριστίνα Παναγούλη, Ειρήνη – Χρήστος Πλιάκας

Τα εγγόνια: Απόστολος, Ιωάννης, Θεοδοσία-Ζωή, Χριστόφορος-Αναστάσιος

Τα αδέλφια: Σωτήρης – Ασημίνα Παναγούλη, Βασίλης – Ταξιαρχούλα Παναγούλη, Βαρβάρα Παναγούλη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 5.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο «Πνευματικό Κέντρο» του Αγίου Γεωργίου Νίκαιας

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό.



