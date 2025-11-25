Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γκουρνέλης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Κωνσταντίνος Γκουρνέλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Αντώνιος – Κωνσταντίνα, Ελένη – Δημήτριος, Θεόδωρος – Αικατερίνη
Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος – Βασιλική, Νικολέτα, Βασιλική – Γεώργιος, Αθανασία, Μιχαήλ, Βασιλική, Κωνσταντίνος – Ανδρονίκη
Τα δισέγγονα: Αικατερίνη, Φωτεινή, Αντώνιος, Δημήτριος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.