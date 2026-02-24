Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Χρυσούλα και Βασίλειος, Νικόλαος και Παρασκευή
Τα εγγόνια: Ηλίας, Κατερίνα, Αποστολία, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.