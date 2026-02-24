Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Χρυσούλα και Βασίλειος, Νικόλαος και Παρασκευή

Τα εγγόνια: Ηλίας, Κατερίνα, Αποστολία, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.