Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Βελησσαρίου

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βελησσαρίου, συνταξιούχους διευθυντής φυσικός.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Χρυσούλα και Βασίλειος, Παναγιώτης και Ελισάβετ, Καλλιόπη, Δανάη και Διογένης

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αντώνιος–Νεκτάριος, Αθανάσιος–Μάριος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος–Θεολόγος και Μικέλα, Παρασκευή, Ειρήνη, Αριστοτέλης, Αικατερίνη-Βασιλική, Κωνσταντίνος, Νικόλαος

Η αδελφή: Άννα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.