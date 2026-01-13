Απεβίωσε ο Μιχαήλ Γαζέτας

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Γαζέτας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Μαρίνα Καραγιάννη-Γαζέτα

Τα παιδιά: Γρηγόριος-Αθανασία, Καλλιόπη, Όλγα

Τα αδέλφια: Ιωάννης-Ελευθερία Γαζέτα, Αθανάσιος-Ευαγγελία Μαγαζιώτη, Βάιος Καπέλας

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας