Απεβίωσε ο Νικόλαος Καραγκιόζης

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας ο Νικόλαος Καραγκιόζης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Θεοδώρα

Τα παιδιά: Αχιλλέας και Συλβιάνη, Γεώργιος και Στυλιανή, Ευάγγελος και Αικατερίνη, Γεώργιος, Αντώνιος και Νεκταρία, Κωνσταντίνος και Μαρία

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.