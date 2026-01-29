Απεβίωσε ο Νικόλαος Κατσιγιάννης

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15.00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο Λάρισας) ο Νικόλαος Κατσιγιάννης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Χρήστος – Ερμιόνη Καραμούτη, Δημήτριος – Μαριάνθη Κατσιγιάννη, Όλγα Κατσιγιάννη

Τα εγγόνια: Μαριάνθη – Μανώλης, Χρυσούλα, Γεωργία, Ευαγγελία, Αθανασία, Νικολέτα

Η δισέγγονη: Ερμιόνη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14.30.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.