Απεβίωσε ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Σάσα Παπαδημητρίου

Τα παιδιά: Θωμάς – Μαρία Σοφία, Παρασκευή – Στράτος

Τα εγγόνια: Αναστασία, Παναγιώτης, Ιωάννης, Ευστάθιος, Φαίδρα, Οδυσσέας

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.