Απεβίωσε ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Σάσα Παπαδημητρίου
Τα παιδιά: Θωμάς – Μαρία Σοφία, Παρασκευή – Στράτος
Τα εγγόνια: Αναστασία, Παναγιώτης, Ιωάννης, Ευστάθιος, Φαίδρα, Οδυσσέας
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.