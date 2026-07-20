Απεβίωσε ο Στέργιος-Στέλιος Δηλημίτης

Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας ο Στέργιος-Στέλιος Δηλημίτης.

ΟΙΚΟΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αντώνης και Δήμητρα Κουτσιανικούλη, Χρήστος και Αναστασία Δηλημίτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος και Μαραντίνα, Γεωργία και Κρίστιαν, Μαρία και Ευάγγελος, Μαρία και Χρήστος, Παναγιώτης-Στέλιος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 πμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του