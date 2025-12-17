Απεβίωσε ο Στέφανος Πρεβέντης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Στέφανος Πρεβέντης.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ευαγγελία
Τα παιδιά: Γεώργιος-Άννα Πρεβέντη, Μαρία- Σταύρος Αναστασίου
Τα εγγόνια: Συραγώ, Ευαγγελία, Κλέαρχος, Χρήστος, Ελπίδα
Τα αδέλφια: Παρασκευή Γκόντη, πρεσβυτέρα Βάγια Πρεβέντη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.