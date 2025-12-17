Απεβίωσε ο Στέφανος Πρεβέντης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Στέφανος Πρεβέντης.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ευαγγελία

Τα παιδιά: Γεώργιος-Άννα Πρεβέντη, Μαρία- Σταύρος Αναστασίου

Τα εγγόνια: Συραγώ, Ευαγγελία, Κλέαρχος, Χρήστος, Ελπίδα

Τα αδέλφια: Παρασκευή Γκόντη, πρεσβυτέρα Βάγια Πρεβέντη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.