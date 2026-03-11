Απεβίωσε ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Ζαφείρης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Ζαφείρης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ολυμπία
Τα παιδιά: Θωμάς, Ιωάννης – Βασιλική
Τα εγγόνια: Γεώργιος, Αναστασία, Ολυμπία – Ευάγγελος, Ευτυχία, Αικατερίνη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.