Απεβίωσε ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Ζαφείρης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Ζαφείρης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ολυμπία

Τα παιδιά: Θωμάς, Ιωάννης – Βασιλική

Τα εγγόνια: Γεώργιος, Αναστασία, Ολυμπία – Ευάγγελος, Ευτυχία, Αικατερίνη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.