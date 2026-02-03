Απεβίωσε ο συνταξιούχος ΔΕΗ Ιωάννης Τζιατζιάς

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας ο Ιωάννης Τζιατζιάς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Φρειδερίκη Τζιατζιά

Τα παιδιά: Μιχαήλ – Γεωργία, Μαρία – Νίκος

Τα εγγόνια: Φρειδερίκη, Ιωάννα-Άννα, Δέσποινα – Γιώργος, Ιωάννης – Θεοδώρα, Δημήτρης

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου