Απεβίωσε ο συνταξιούχος μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος Γεώργιος Μότσιος

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος Γεώργιος Μότσιος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Αθηνά και Αποστόλης, Ευαγγελία και Χρήστος

Τα εγγόνια: Γιάννης, Μάρκος

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στην περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» (τηλ. 2310235533) για την προστασία της άγριας ζωής.