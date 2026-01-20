Απεβίωσε ο συνταξιούχος οφθαλμίατρος Γεώργιος Κύρκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο συνταξιούχος οφθαλμίατρος Γεώργιος Κύρκος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αντώνιος – Ζαμπία, Νικόλαος – Αγγελική

Τα εγγόνια: Γεώργιος, Δημήτριος, Γεώργιος, Ελένη

Τα αδέλφια: Χρήστος – Λουίζα, Κωνσταντίνος, Ρεβέκκα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου.