Απεβίωσε ο Σωτήριος Αναστασίου

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μαυροβουνίου Λάρισας ο Σωτήριος Αναστασίου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Γιαννούλα Αναστασίου
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Σοφία, Χρήστος – Αμαλία
Τα εγγόνια: Σωτήρης, Ιωάννα, Ιωάννα
Τα αδέλφια: Δημήτριος – Ευαγγελία Αναστασίου, Κωνσταντίνος – Άννα Τασιάκου
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 10:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Καλαλή.