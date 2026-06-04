Απεβίωσε ο Σωτήριος Αναστασίου

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μαυροβουνίου Λάρισας ο Σωτήριος Αναστασίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Γιαννούλα Αναστασίου

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Σοφία, Χρήστος – Αμαλία

Τα εγγόνια: Σωτήρης, Ιωάννα, Ιωάννα

Τα αδέλφια: Δημήτριος – Ευαγγελία Αναστασίου, Κωνσταντίνος – Άννα Τασιάκου

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 10:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Καλαλή.