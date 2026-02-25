Απεβίωσε ο Χρήστος Δουλαπτσής

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας ο Χρήστος Δουλαπτσής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δέσποινα & Κωνσταντίνος, Μαρία & Αντώνιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία & Στέλιος, Χριστίνα Δωροθέα, Ελένη & Βασίλειος, Εμμανουήλ, Παναγιώτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου