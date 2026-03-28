Απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών ο Ιωάννης Στούρης

Σε ηλικία 102 ετών απεβίωσε ο Ιωάννης Στούρης, συνταξιούχος ΟΣΕ.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Φωτεινή Στούρη, Λίλη και Αθανάσιος Μασούρας

Τα εγγόνια: Χρυσόστομος, Βασίλειος και Αικατερίνη, Ελεάνα και Μίμης

Ο αδελφός: Στέφανος Στούρης

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου