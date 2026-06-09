Αποδήμησε εις Κύριον η Κοζέτα Δαβίδη

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Κοζέτα Δαβίδη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Τζοβάνα – Κωνσταντίνος, Βιβή – Ευριπίδης
Τα εγγόνια: Βασιλική-Ραφαηλία και Ανδρέας, Αλεξάνδρα και Γιώργος, Χαρίκλεια και Γιάννης, Δήμητρα
Τα δισέγγονα: Δημήτριος-Νεκτάριος, Ανδριανός-Διονύσιος.
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.