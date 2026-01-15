Αποδήμησε εις Κύριον ο Νικόλαος Τσιντζιρούλης

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ο Νικόλαος Τσιντζιρούλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θωμάς – Αλεξάνδρα Τσιντζιρούλη, Μαρία – Νικόλαος Καρανίκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκος-Χριστίνα, Ευαγγελία-Αχιλλέας, Κατερίνα-Ιωάννης, Παναγιώτα-Βασίλης,

Ελευθερία-Παναγιώτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Νίκος, Αλεξάνδρα, Χρυσόστομος, Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Μαρία, Ελπίδα, αβάπτιστο

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο.