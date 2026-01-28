Αποδήμησε εις Κύριον ο Παύλος Παπαδήμος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Παύλος Παπαδήμος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ευαγγελία Νικολή

Τα παιδιά: Αντωνία – Θοδωρής, Βασιλική

Τα εγγόνια: Χάρης, Ευαγγελία, Κατερίνα

Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος – Στέλλα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 09:30 π.μ.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.