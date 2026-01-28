Αποδήμησε εις Κύριον ο Παύλος Παπαδήμος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Παύλος Παπαδήμος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ευαγγελία Νικολή
Τα παιδιά: Αντωνία – Θοδωρής, Βασιλική
Τα εγγόνια: Χάρης, Ευαγγελία, Κατερίνα
Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος – Στέλλα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 09:30 π.μ.
Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.