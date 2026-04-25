Απεβίωσε η Βασιλική Γραβάνη

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Γραβάνη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 17:30 από τον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους.
Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά: Μαρία και Κωνσταντίνος, Ελένη και Κοσμάς, Θεοδώρα, Αστέριος και Μαρία
Τα εγγόνια: Βασίλης, Νίκος, Αθηνά-Βασιλική, Νίκος, Σωτήρης-Δαμασκηνός, Βασίλης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.