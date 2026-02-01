Εφυγε από τη ζωή η Τριανταφυλλιά Θεοδοσίου

Σε ηλικία 82 ετών «έφυγε» από τη ζωή η Τριανταφυλλιά Θεοδοσίου.

Η κηδεία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Θεόδωρος και Φιόνα, Ηλίας και Δήμητρα

Τα εγγόνια: Φιλιώ-Λυδία, Ζωή-Δάερα, Θωμάς, Μενέλαος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.