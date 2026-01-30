Εφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Πιτσίλκας

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Πιτσίλκας, συνταξιούχος καθηγητής Θεολόγος.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Η σύζυγος: Αμαλία Πιτσίλκα

Τα παιδιά: Βασίλειος, Αθανάσιος-Ειρήνη, Πέτρος, Γεώργιος-Πολυξένη, Φωτεινή

Ο αδελφός: Γεώργιος Πιτσίλκας

Τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας