Εφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Ζούπας, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Χρ. Ζούπας, ιδιοκτήτης του Γραφείου Τελετών “Ζούπας”
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 7:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Τζένη
Τα παιδιά: Χρήστος και Ελένη
Νατάσα και Γιάννης
Τα εγγόνια: Βασίλης, Κατερίνα, Ξένια
Τα αδέλφια: Αθηνά Παν. Ζούπα,
Εμμανουήλ και Θεοδοσία Ζούπα
Αρσένιος και Ξανθή Βογιατζή
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό ναό από τις 6:30 μμ
Η δεξίωση θα δοθεί στην ανθούσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.