Εφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Ζούπας, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Χρ. Ζούπας, ιδιοκτήτης του Γραφείου Τελετών “Ζούπας”

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 7:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Τζένη

Τα παιδιά: Χρήστος και Ελένη

Νατάσα και Γιάννης

Τα εγγόνια: Βασίλης, Κατερίνα, Ξένια

Τα αδέλφια: Αθηνά Παν. Ζούπα,

Εμμανουήλ και Θεοδοσία Ζούπα

Αρσένιος και Ξανθή Βογιατζή

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό ναό από τις 6:30 μμ

Η δεξίωση θα δοθεί στην ανθούσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.