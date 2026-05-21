Εφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Κοντόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο Βασίλειος Κοντόπουλος.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΘΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 3:30 μ.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ