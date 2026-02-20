Εφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μαυριόπουλος

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μαυριόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 4:00 μμ από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Αγλαΐα Ζαούτσου

Τα παιδιά: Γεώργιος, Νικόλαος

Οι γονείς: Γεώργιος Μαυριόπουλος, Ελευθερία Ζαούτσου

Τα αδέλφια: Θεοδοσία Μαυριοπούλου, Ελένη Μαυριοπούλου, Γεώργιος και Κική Ζαούτσου.

Οι ανιψιοί, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.