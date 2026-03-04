Εφυγε από τη ζωή ο 53χρονος Παναγιώτης Χριστοδούλου

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από τον θάνατο του 53χρονου Παναγιώτη Χριστοδούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η μητέρα: Όλγα Χριστοδούλου

Τα αδέλφια: Αντωνία Χριστοδούλου-Παναγιώτης Σκανδάλης, Γεώργιος Χριστοδούλου, Αθανάσιος Χριστοδούλου-Αικατερίνη

Οι θείοι: Μιχάλης-Μαρία Χριστοδούλου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)