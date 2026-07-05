Θλίψη για την απώλεια της Μαρίας Πεφτούλογλου

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η Μαρία Πεφτούλογλου. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Σοφία – Κωνσταντίνος, Μιχαήλ – Ελένη

Τα εγγόνια: Μαρία, Δημήτριος, Αθανάσιος-Λουκάς, Νικόλαος – Ραφαηλία, Δημήτριος

Τα δισέγγονα: Μιχαήλ, Σοφία, Κωνσταντίνος, Αβάπτιστο

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας).