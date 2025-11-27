Θλίψη στη Λάρισα: Πέθανε ο 57χρονος Τηλέμαχος Μπούτος

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τηλέμαχος Μπούτος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 στις 15.30 από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η σύζυγος: Ελισάβετ Παπαδοπούλου-Μπούτου

Τα παιδιά: Γεώργιος-Μαριάννα Μπούτου, Αικατερίνη Μπούτου

Η μητέρα: Ελένη Μπούτου

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15.00

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου

Παράκληση της οικογένειας, να μην δεχτεί συλλυπητήριους επισκέπτες μετά το πέρας της τελετής