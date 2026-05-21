Κηδεύεται σήμερα η Βάια Γκριμπούλη

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης η Βάια Γκριμπούλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αθανάσιος-Ελισάβετ Γκριμπούλη, Ελένη-Άγγελος Γουργιώτης

Τα εγγόνια: Βάια-Αντρέας, Χαρούλα, Γιάννης

Τα δισέγγονα: Ελισάβετ, Μανώλης

Τα αδέλφια: Αθανάσιος-Ελένη Σαμπουρδάνη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κυρίου Κων/νου Καλογιάννη.