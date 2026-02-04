Κηδεύεται σήμερα η Βάια Μητράκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Βάια Μητράκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος

Τα παιδιά: Ελένη και Αθανάσιος, Αθανάσιος και Δήμητρα, Ευάγγελος και Μαρία

Τα εγγόνια: Ευθύμιος, Ειρηναίος, Βάια, Μάριος, Κωνσταντίνος, Βάγια

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δεθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου