Κηδεύεται σήμερα η Βάια Ναούμ

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Βάια Ναούμ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Χρήστος Ναούμ
Τα παιδιά: Πολυξένη Ναούμ και Νικόλαος Κακάλιας, Ευδοκία Ναούμ.
Τα εγγόνια: Λουκάς, Χρήστος, Νικόλαος-Σοφία
Τα αδέλφια: Βασιλική και Αλέξανδρος Συρμακέζης, Στέφανος Ναούμ, Πηνελόπη και Νικόλαος Βοζίκης.
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:30 μμ
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.