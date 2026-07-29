Κηδεύεται σήμερα η Βάια Ναούμ

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Βάια Ναούμ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Χρήστος Ναούμ

Τα παιδιά: Πολυξένη Ναούμ και Νικόλαος Κακάλιας, Ευδοκία Ναούμ.

Τα εγγόνια: Λουκάς, Χρήστος, Νικόλαος-Σοφία

Τα αδέλφια: Βασιλική και Αλέξανδρος Συρμακέζης, Στέφανος Ναούμ, Πηνελόπη και Νικόλαος Βοζίκης.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.