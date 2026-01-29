Κηδεύεται σήμερα η Βασιλική Κοντογιάννη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων η Βασιλική Κοντογιάννη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Σοφία Κοντογιάννη, Ζήσης και Κωνσταντίνα Κοντογιάννη

Τα εγγόνια: Ευάγγελος, Απόστολος-Θεοφάνης, Ευάγγελος, Μανώλης

Τα αδέλφια: Απόστολος Γιαννάκης, Ιωάννης και Ευαγγελία Κοντογιάννη, Μαρία Κοντογιάννη, Δημήτριος και Δέσποινα Λεβέντη, Βασίλειος και Κωνσταντίνα Κοντογιάννη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας.