Κηδεύεται σήμερα η Βασιλική Μανωλοπούλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Διλόφου η Βασιλική Μανωλοπούλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Γεώργιος Σαρατζιώτης

Τα παιδιά: Πασχάλης-Δέσποινα Σαρατζιώτη, Κωνσταντίνος-Ευαγγελία Σαρατζιώτη

Τα εγγόνια: Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω, αβάπτιστο

Τα αδέλφια: Χρήστος-Κατερίνα Μανωλοπούλου, Παναγιώτα Σαρατζιώτη

Σημειώσεις

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 10.00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού