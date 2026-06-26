Κηδεύεται σήμερα η Γεωργία Καραγιάννη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου η Γεωργία Καραγιάννη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο πατέρας: Ευάγγελος Καραγιάννης

Τα παιδιά: Νικόλαος – Κωνσταντίνα Μακρή, Ευάγγελος – Θεοδώρα Μακρή

Τα εγγόνια: Ιάσωνας, Οδυσσέας, Λυδία, Περσέας & Ιόλη

Τα αδέρφια: Αικατερίνη – Βασίλειος Παπαμίχος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεσαι στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ.Αγγέλη.