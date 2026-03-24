Κηδεύεται σήμερα η εκπαιδευτικός Ελένη Στρούλια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η εκπαιδευτικός Ελένη Στρούλια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Χαλέπας

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Χρυσή Στρούλια, Γεώργιος & Τασία Χαλέπα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Γεωργία Στρούλια & Απόστολος Χατζημανικάτης, Χρύσα Χαλέπα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 14:30 μ.μ.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές για την ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου